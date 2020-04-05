В Великобритании досрочно выпустят из тюрем около 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом пишет издание The Hill.

Британское министерство юстиции объявило, что из тюрем выйдут около 4000 заключенных, которые были осуждены не за насилие, то есть “правонарушители с низким уровнем риска”.

Лица, осужденные за насильственные или сексуальные преступления, выпускаться не будут.

Освобожденных заключенных будут отслеживать с помощью электронных устройств, требуя от них оставаться дома.

Права на досрочное освобождение не будет у осужденных за нарушения, связанные с пандемией COVID-19, в частности, такие как кашель на сотрудников чрезвычайных служб или хищение средств индивидуальной защиты.

На волю также выйдут беременные женщины, которые осуждены не за насильственные действия.

Стоит отметить, что в Соединенном Королевстве большое количество заключенных по сравнению с другими европейскими странами – в тюрьмах находится более 80 000 человек. Тюрьмы продолжают функционировать, хотя более четверти сотрудников отсутствуют или изолированы.

Министерство сообщило, что 88 заключенных и 15 сотрудников тюрьмы дали положительный результат на COVID-19 и что по меньшей мере три заключенных умерли от вируса.