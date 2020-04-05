Об этом пишет издание The Hill.
Британское министерство юстиции объявило, что из тюрем выйдут около 4000 заключенных, которые были осуждены не за насилие, то есть “правонарушители с низким уровнем риска”.
Лица, осужденные за насильственные или сексуальные преступления, выпускаться не будут.
Освобожденных заключенных будут отслеживать с помощью электронных устройств, требуя от них оставаться дома.
Права на досрочное освобождение не будет у осужденных за нарушения, связанные с пандемией COVID-19, в частности, такие как кашель на сотрудников чрезвычайных служб или хищение средств индивидуальной защиты.
На волю также выйдут беременные женщины, которые осуждены не за насильственные действия.
Стоит отметить, что в Соединенном Королевстве большое количество заключенных по сравнению с другими европейскими странами – в тюрьмах находится более 80 000 человек. Тюрьмы продолжают функционировать, хотя более четверти сотрудников отсутствуют или изолированы.
Министерство сообщило, что 88 заключенных и 15 сотрудников тюрьмы дали положительный результат на COVID-19 и что по меньшей мере три заключенных умерли от вируса.
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