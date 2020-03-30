Об этом пишет британское издание The Guardian.

Хильда Черчилль умерла в приюте в Солфорде в субботу, через несколько часов после получения положительного результата теста на COVID-19 и всего за восемь дней до своего 109-летия.

Родилась Хильда в 1911 году, за год до крушения “Титаника” и за три года до начала Первой мировой войны. А еще за семь лет до пандемии испанского гриппа, который заразил 500 миллионов человек во всем мире и убил ее сестру.

Хильда и большинство членов ее семьи заразились испанским гриппом, включая ее отца. Все они выжили, кроме ее 12-месячной младшей сестры Берил Мэй.

“Когда я последний раз посещал ее, мы говорили о коронавирусе, и предупредил, что некоторое время не сможем видеться. Она сказала, что это очень похоже на испанский грипп, но тогда самолетов не было и вирусу все равно удалось распространиться повсюду”, – рассказывает внук Хильды Энтони Черчилль.

По состоянию на 30 марта в Великобритании насчитывается 19 784 случая заражения коронавирусом, из них 151 человек вылечился и 1 231 инфицированный умер.