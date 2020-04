Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По крайней мере три башни 5G подожгли в течение прошлой недели.

Согласно одной теории новый коронавирус возник в Ухане, потому что в там недавно запустили сеть 5G. Теперь же этот вирус распространяется на другие города, которые также используют 5G. Слухи и теории заговора о связи между внедрением 5G и распространением коронавируса распространялись в основном через социальные сети Facebook и Nextdoor.

В этих ложных теориях заговора не упоминается о том, что высококонтагиозный вирус естественным образом будет распространяться в густонаселенных городах с доступом к 5G, и что пандемия коронавируса поразила такие страны, как Иран и Япония, где 5G еще не используется.

На видео ниже женщина прерывает работу рабочих, которые прокладывают линию 5G, и рассказывает им, что эта сеть распространяет коронавирус, который убьет всех.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp

Мобильные сети классифицируются как критически важная национальная инфраструктура в Великобритании.

На этой неделе британский регулятор Ofcom вынес предупреждение общественной радиостанции ​​Uckfield FM за то, у них в программе была гостья, которую представили, как медсестру. Женщина в эфире рассказала, что “5G высасывает кислород из легких человека”.

5G causes coronavirus because it’s sucking the oxygen out of your lungs, according to a video being spread on Facebook. I want to 😂 but the fact people believe this bullshit is genuinely scary pic.twitter.com/kY3g5MJtu9

— Tom Warren (@tomwarren) March 3, 2020