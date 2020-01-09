Палата общин Великобритании сегодня закончит рассмотрение законопроекта о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit).

Об этом сообщает BBC.

В сообщении сказано, что в четверг, 9 января, законопроект должен пройти финальную стадию рассмотрения перед тем, как его передадут в Палату лордов.

Ожидается, что документ будет проголосован, так как у премьер-министра Бориса Джонсона есть монобольшинство.

В законопроекте прописано, какие штрафы Британия заплатит Евросоюзу после выхода, таможенные процедуры для Северной Ирландии и план 11-месячного переходного периода, который продлится с 1 февраля по 31 декабря.

20 декабря новоизбранный парламент Великобритании, большинство в котором получила Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном, принял во втором чтении проекта закона о выходе государства из состава Европейского Союза (Brexit). Соответствующее решение поддержали 358 членов парламента, против проголосовали 234.

Принятый законопроект основан на соглашении о Brexit, которое премьер-министр Великобритании Борис Джонсон достиг с ЕС в октябре. Он юридически запрещает правительству продление переходного периода, в течение которого будет обсуждаться торговая сделка между Великобританией и ЕС, после 31 декабря 2020 года.