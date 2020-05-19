Число людей, претендующих на пособие по безработице в Великобритании, выросло в прошлом месяце с 800 тысяч до 2 миллионов за первый полный месяц карантина.

Об этом идет речь в материале британской медиакомпании BBC.

По данным Управления национальной статистики (ONS), число заявителей в апреле выросло на 856 500 до 2,1 млн.

Согласно другим данным ONS, за три месяца безработица в Великобритании выросла с 50 000 до 1,35 млн.

Сообщается, что чаще теряют работу молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет.

“Мы можем разумно ожидать, что безработица очень быстро возрастет до 10%, чего мы не видели с начала 1990-х годов”, – сказала директор Национального института экономических и социальных исследований Джагджит Чадха.