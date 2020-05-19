Об этом идет речь в материале британской медиакомпании BBC.
По данным Управления национальной статистики (ONS), число заявителей в апреле выросло на 856 500 до 2,1 млн.
Согласно другим данным ONS, за три месяца безработица в Великобритании выросла с 50 000 до 1,35 млн.
Сообщается, что чаще теряют работу молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет.
“Мы можем разумно ожидать, что безработица очень быстро возрастет до 10%, чего мы не видели с начала 1990-х годов”, – сказала директор Национального института экономических и социальных исследований Джагджит Чадха.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внедрение второго этапа медреформы приведет к увольнению тысяч медиков и закрытию сотен больниц.