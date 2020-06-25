Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Великобритания постепенно ослабляет свои ограничения, связанные с коронавирусом. Например, теперь разрешено собираться группами по шесть человек. В то же время люди массово игнорируют карантинные ограничения и рекомендации врачей придерживаться дистанции.
Накануне жители юга Англии (города Борнмут и Сэндбэнкс) стали массово стекаться к пляжам. Берег заполонили тысячи автомобилей и отдыхающих.
По данным члена парламента Борнмута Тобиаса Эллвуда, количество отдыхающих достигло полумиллиона.
В четверг, 25 июня, местные чиновники объявили “критическую ситуацию” и предприняли попытки уменьшить количество людей на пляжах. Глава совета Борнмута, Крайстчерча и Пула Викки Слэйд заявил, что сцена была “абсолютно ужасающей” и другого выбора у властей не было.
“Безответственное поведение и действия такого большого количества людей просто шокируют, и наши действия полностью направлены на то, чтобы обеспечить всем безопасность. У нас не было другого выбора, кроме как объявить “критическую ситуацию” и инициировать экстренное реагирование”, — сказал он.
Был усилен контроль за соблюдением правил парковки у пляжей. Чиновники начали штрафовать владельцев припаркованных в неположенных местах автомобилей, так был установлен рекорд — 558 штрафов за день.
К тому же, отдыхающие массово мусорили: к утру четверга с береговой линии было вывезено более 40 тонн отходов. При этом посетители пляжей, нередко в состоянии опьянения, набрасывались на уборщиков. В связи с этим бригады по сбору мусора стали сопровождать полицейские.
Чиновники призвали местных жителей не ездить в это популярное место, поскольку не готовы обеспечить соблюдение дистанции и другие меры при таком скоплении людей.
Полиция графства Дорсет также призвала людей избегать этого места.
“Мы также полагаемся на людей, принимающих на себя личную ответственность, и настоятельно советуем представителям общественности дважды подумать, прежде чем отправиться в район. Очевидно, что мы все еще находимся в кризисе общественного здравоохранения, и такой значительный объем людей, направляющихся в одну область, создает дополнительную нагрузку на ресурсы экстренных служб”, — заявили в полиции.
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