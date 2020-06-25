Чиновники на юге Англии объявили "критическую ситуацию" после того, как тысячи местных жителей начали стекаться к местным пляжам во время эпидемии.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Великобритания постепенно ослабляет свои ограничения, связанные с коронавирусом. Например, теперь разрешено собираться группами по шесть человек. В то же время люди массово игнорируют карантинные ограничения и рекомендации врачей придерживаться дистанции.

Накануне жители юга Англии (города Борнмут и Сэндбэнкс) стали массово стекаться к пляжам. Берег заполонили тысячи автомобилей и отдыхающих.

По данным члена парламента Борнмута Тобиаса Эллвуда, количество отдыхающих достигло полумиллиона.

В четверг, 25 июня, местные чиновники объявили “критическую ситуацию” и предприняли попытки уменьшить количество людей на пляжах. Глава совета Борнмута, Крайстчерча и Пула Викки Слэйд заявил, что сцена была “абсолютно ужасающей” и другого выбора у властей не было.

“Безответственное поведение и действия такого большого количества людей просто шокируют, и наши действия полностью направлены на то, чтобы обеспечить всем безопасность. У нас не было другого выбора, кроме как объявить “критическую ситуацию” и инициировать экстренное реагирование”, — сказал он.

Был усилен контроль за соблюдением правил парковки у пляжей. Чиновники начали штрафовать владельцев припаркованных в неположенных местах автомобилей, так был установлен рекорд — 558 штрафов за день.

К тому же, отдыхающие массово мусорили: к утру четверга с береговой линии было вывезено более 40 тонн отходов. При этом посетители пляжей, нередко в состоянии опьянения, набрасывались на уборщиков. В связи с этим бригады по сбору мусора стали сопровождать полицейские.

Чиновники призвали местных жителей не ездить в это популярное место, поскольку не готовы обеспечить соблюдение дистанции и другие меры при таком скоплении людей.

Полиция графства Дорсет также призвала людей избегать этого места.