Об этом в своем видеообращении сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В понедельник, 23 марта, Джонсон выступил с заявлением, в котором проинформировал, что теперь британцам будет запрещено покидать свой дом без крайней необходимости в связи с распространением COVID-19.
“С этого вечера я должен дать британцам очень простую инструкцию — вы должны оставаться дома. … Мы победим коронавирус, и мы победим его вместе. И поэтому я призываю вас в этот момент чрезвычайного положения в стране оставаться дома, защищать нашу Национальную службу здравоохранения и спасать жизни. Я не собираюсь пытаться приукрасить это каким-либо образом. Это для защиты каждого из нас. Оставайтесь дома”, — сказал Джонсон.
По словам премьер-министра, гражданам будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы:
- купить предметы первой необходимости (как можно реже);
- добраться на работу (только в тех случаях, если удаленная работа невозможна);
- оказать медицинскую помощь или поухаживать за уязвимым человеком;
- позаниматься спортом (1 раз в день разрешены бег, прогулка или езда на велосипеде);
Кроме того, бы введен запрет за собрание на публике более чем 2 человек (за исключением тех, кто живет вместе). Как следствие, запрещены различные церемонии (свадьбы, крещение и так далее) за исключением похорон.
Также премьер-министр призвал граждан отказаться от встреч с друзьями и родственниками.
Для соблюдения этих мер, по словам премьер-министра, будут закрыты все публичные места (например, библиотеки, детские площадки), а также магазины, которые продают “несущественные товары”.
Контроль за соблюдением новых правил возложен на полицию, а за их нарушение будут предусмотрены штрафы.
PM @BorisJohnson gives an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/MQo2EVVDcD
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 23, 2020
- По состоянию на 2:30 часов 24 марта в Великобритании зафиксировано 6726 случаев COVID-19. 336 пациентов погибли, еще 140 — выздоровели.
- В связи с распространением коронавируса COVID-19 в Великобритании с 20 марта закрыты почти все школы.
- В Лондоне с четверга, 19 марта, из-за вспышки коронавируса COVID-19 закрыты несколько десятков станций метро.