Об этом в своем видеообращении сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В понедельник, 23 марта, Джонсон выступил с заявлением, в котором проинформировал, что теперь британцам будет запрещено покидать свой дом без крайней необходимости в связи с распространением COVID-19.

“С этого вечера я должен дать британцам очень простую инструкцию — вы должны оставаться дома. … Мы победим коронавирус, и мы победим его вместе. И поэтому я призываю вас в этот момент чрезвычайного положения в стране оставаться дома, защищать нашу Национальную службу здравоохранения и спасать жизни. Я не собираюсь пытаться приукрасить это каким-либо образом. Это для защиты каждого из нас. Оставайтесь дома”, — сказал Джонсон.

По словам премьер-министра, гражданам будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы:

Кроме того, бы введен запрет за собрание на публике более чем 2 человек (за исключением тех, кто живет вместе). Как следствие, запрещены различные церемонии (свадьбы, крещение и так далее) за исключением похорон.

Также премьер-министр призвал граждан отказаться от встреч с друзьями и родственниками.

Для соблюдения этих мер, по словам премьер-министра, будут закрыты все публичные места (например, библиотеки, детские площадки), а также магазины, которые продают “несущественные товары”.

Контроль за соблюдением новых правил возложен на полицию, а за их нарушение будут предусмотрены штрафы.

