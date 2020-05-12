В начале мае число жертв COVID-19 в Соединенном Королевстве превысило 38 тысяч человек, что является наихудшим показателем в Европе.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Согласно данным, опубликованные Управлением национальной статистики Англии и Уэльса, официальное число погибших в Соединенном Королевстве по состоянию на 3 мая составило 38 289 человек, – почти 6000 человек в неделю.

Reuters отмечает, что такое высокое число погибших в Великобритании усиливает давление на премьер-министра Бориса Джонсона. Оппозиционные партии обвиняют главу правительства в том, что он слишком медленно вводит массовое тестирование и не обеспечивает достаточное количество защитного оборудования в больницы.

Согласно цифрам, Великобритания оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от пандемии.

Отметим, в результате пандемии коронавируса во всем мире погибло более 285 000 человек.