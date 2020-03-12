В Вене из-за коронавируса закрылись театры, музеи и оперы

Об этом сообщает Diepresse.
Совет министров Австрии постановил ограничить проведение массовых мероприятий, в которых участвует свыше 500 человек на открытом воздухе и свыше 100 – в помещении. Ограничения распространяются на культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.
Федеральные музеи и крупные театры, включая Венскую государственную оперу, уже отменили спектакли и программы до конца марта.
Кроме того, запреты касаются и частных мероприятий – празднований дней рождения и свадеб и других торжеств, если число гостей превышает установленные ограничения. Нарушители получат административный штраф на сумму 1450 евро.
За время эпидемии коронавируса, в Австрии зафиксировано 206 случаев заражения, из них один инфицированный, пожилой мужчина, находится в тяжелом состоянии, еще четверо выздоровели. Больше всего случаев инфицирования – сорок пять – зафиксировано в столице.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.