12 марта

01:09 Правительство разделило Минветеранов и МинВОТ
00:46 В Вене из-за коронавируса закрылись театры, музеи и оперы
00:28 ГБР провело следственный эксперимент по делу о расстрелах на Институтской
00:19 Картину Ван Гога продали за 15 млн евро

11 марта

23:59 Наоми Кэмпбелл показала, как путешествует в разгар эпидемии коронавируса
23:38 В храмах Киева отменили массовые богослужения
23:00 Apple закрыла все магазины в Италии из-за коронавируса
22:58 Украине остается выполнить два требования МВФ, – Шмыгаль
22:47 Карантин и перегруженные больницы: как живет Италия в условиях вспышки COVID-19
22:28 Оззи Осборн выпустил клип на песню, записанную с Элтоном Джоном
22:22 Известный музыкальный фестиваль Coachella перенесли на осень из-за коронавируса
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22:09 “Лена и Тамара” из Винницы могли испортить фреску в Ватикане еще 15 лет назад
21:39 В Кабмине ожидают, что распространение коронавируса к лету пойдет на спад
21:24 В штате Нью-Йорк создадут «зону сдерживания» COVID-19
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21:17 В Киеве нет зарегистрированных случаев коронавируса, но в Александровской больнице есть подозрения
20:56 Иран передаст Украине «черные ящики» сбитого самолета
20:44 Карантин из-за коронавируса: как работает киевское метро
20:08 Эмили Ратаковски появилась на телешоу в наряде от украинского дизайнера 
19:42 Глава Минобороны: Адаптация ВСУ к стандартам НАТО – недостижимая цель в ближайшее время
19:21 Более 1700 заболевших: Франция готовится к третьей стадии эпидемии коронавируса
19:20 Путин заявил, что США хотят обеспечить Украину за счет России
19:00 Украина входит в мировой экономический кризис более сильной, чем в 2008 году, – Шмыгаль
18:58 Tesla построит в США гигафабрику
18:40 Тест-системы для выявления коронавируса отправили в 8 областей Украины
18:36 Шмыгаль: Ограничение передвижений внутри Украины из-за коронавируса – далекий шаг
18:32 В Индии во время фестиваля Холи сожгли «демона коронавируса»
18:31 Microsoft остановила работу связанного с Россией крупного ботнета
18:06 Европе грозит экономический кризис уровня 2008 года, если не принять меры, – Евроцентробанк
17:55 Украинец пытался нелегально вывезти в Польшу медицинские маски на 356 тыс. грн

В Вене из-за коронавируса закрылись театры, музеи и оперы

В среду, 11 марта, в Вене временно прекратили работу театры, музеи, оперы и филармонии, а также перенесены спортивные мероприятия из-за предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

Четверг, 12 марта 2020, 00:46

Об этом сообщает Diepresse.

Совет министров Австрии постановил ограничить проведение массовых мероприятий, в которых участвует свыше 500 человек на открытом воздухе и свыше 100 – в помещении. Ограничения распространяются на культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.

Федеральные музеи и крупные театры, включая Венскую государственную оперу, уже отменили спектакли и программы до конца марта.

Кроме того, запреты касаются и частных мероприятий – празднований дней рождения и свадеб и других торжеств, если число гостей превышает установленные ограничения. Нарушители получат административный штраф на сумму 1450 евро.

За время эпидемии коронавируса, в Австрии зафиксировано 206 случаев заражения, из них один инфицированный, пожилой мужчина, находится в тяжелом состоянии, еще четверо выздоровели. Больше всего случаев инфицирования – сорок пять – зафиксировано в столице.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Теги: коронавирус, Вена

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