В Вене из-за коронавируса закрылись театры, музеи и оперы

В среду, 11 марта, в Вене временно прекратили работу театры, музеи, оперы и филармонии, а также перенесены спортивные мероприятия из-за предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Diepresse.

Совет министров Австрии постановил ограничить проведение массовых мероприятий, в которых участвует свыше 500 человек на открытом воздухе и свыше 100 – в помещении. Ограничения распространяются на культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.

Федеральные музеи и крупные театры, включая Венскую государственную оперу, уже отменили спектакли и программы до конца марта.

Кроме того, запреты касаются и частных мероприятий – празднований дней рождения и свадеб и других торжеств, если число гостей превышает установленные ограничения. Нарушители получат административный штраф на сумму 1450 евро.

За время эпидемии коронавируса, в Австрии зафиксировано 206 случаев заражения, из них один инфицированный, пожилой мужчина, находится в тяжелом состоянии, еще четверо выздоровели. Больше всего случаев инфицирования – сорок пять – зафиксировано в столице.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.