На прошлой неделе хирургическое отделение Венской больницы общего профиля провело срочную и очень сложную пересадку легких 45-летней женщине, у которой развилась тяжелая дыхательная недостаточность в результате COVID-19.

Об этом сообщается на сайте больницы.

“Мы очень довольны состоянием пациентки, учитывая крайне сложные исходные обстоятельства. Всего через несколько дней после процедуры пациентка находится на пути к выздоровлению”, – заявил Вальтер Клепетко, руководитель отделения хирургии и отделения торакальной хирургии.

Это первая в Европе пересадка легких пациенту с COVID-19.

Будучи совершенно здоровой, женщина заболела коронавирусом около восьми недель назад. Болезнь настолько повредила ее легкие, что даже искусственная вентиляция стала невозможной, и ее состояние можно было поддерживать только с помощью циркуляционного насоса (ECMO – экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Поэтому на прошлой неделе ее доставили на вертолете австрийской армии в Венскую больницу в отделение интенсивной терапии. На этом этапе ПЦР-тест показал, что коронавирус все еще присутствовал в ее организме, но она уже не была заразной.

Стоит отметить, что все остальные органы женщины работали хорошо.

Донорские легкие предоставила независимая организация Euotransplant в Лейдене (Нидерланды). Органы в срочности доставили из соседней страны.

“Сама трансплантация была проведена при чрезвычайно трудных обстоятельствах, поскольку у пациентки не было достаточного количества тромбоцитов в крови, а антитела сначала надо было нейтрализовать с помощью иммунного афереза, чтобы предотвратить отторжение органа. Даже транспортировка легких и подготовка к операции проходили в сложных условиях, особенно это связано с логистикой из-за COVID-19”, – сказал хирург Вальтер Клепетко.

Важно отметить, что Венская программа трансплантации легких в отделении торакальной хирургии отделения хирургии MedUni Vienna/Венской больницы является одной из лучших в мире. Тут ежегодно проводится около 100 трансплантаций легких. Это одна из крупнейших программ в мире, наряду с программами в Торонто, Кливленде и Ганновере.