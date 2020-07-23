Об этом заявил президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби в комментарии американскому телеканалу CNN.
Изменение касается типичных узких гондол, которые плавают по небольших каналам.
В гондолах побольше, которые служат для переправки через Гранд-канал, уменьшили пассажировместимость с 14 до 12.
Балби пояснил, что пассажиры гондол за последние десять лет стали весить больше, потому было принято решение уменьшить максимальное количество пассажиров. В случаях, когда гондолы перегружены, они набирают воду, что усложняет гондольерам навигацию в канале.
Также сообщается, что в Венеции официально работают 433 гондольера и 180 заменителей (менее опытных гондольеров).
- В начале июня этого года примерно четверть территории Венеции (Италия) оказалась затопленной из-за аномального прилива в июне.
- В ноябре прошлого года Венеция (Италия) пострадала от крупнейшего наводнения за последние 50 лет. Уровень воды в городе поднялся до отметки в 187 см.