В Венеции впервые протестировали систему из 78 мобильных шлюзов, которая должна защитить город от наводнений.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отметил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, система шлюзов Mose длиной 1,5 км является “мощным проектом, который занял годы”.

Четыре защитных барьера были подняты и опущены в трех точках: два в Лидо, в Маламокко и Кьодже, сообщает агентство ВВС.

В системе Mose (Experimental Electromechanical Module) в случае очень высокого прилива сжатый воздух поступает в 78 шлюзовых ворот и освобождает их от воды. В связи с этим они поднимаются и блокируют прилив, поступающий в лагуну.

Тестирование проходило в пятницу, 10 июля, в течение 90 минут.

Чиновники заявили, что барьеры могут быть развернуты в течение получаса. В то же время Элизабетта Шпиц, курировавшая проект, отметила, что испытания будут проходить еще 18 месяцев.

Критики проекта утверждают, что система шлюзовых ворот опоздала на 10 лет. Работа над проектом стартовала в 2003 году, хотя он был разработан еще в 1980-х годах. Проект втрое превысил свой первоначальный бюджет и привел к арестам десятков чиновников из-за коррупции.

Против проекта выступают и экологические активисты: по их мнению, шлюзы могут нанести вред окружающей среде.

Стоит отметить, что Венеция пострадала от самых сильных наводнений за полвека в ноябре 2019 года.