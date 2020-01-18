Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане государства массово переходят из католицизма, объявляя себя евангельскими христианами (протестантами).

Об этом свидетельствует его заявление на встрече с главами муниципалитетов.

Мадуро отметил, что ранее в стране было около 3 % евангельских христиан, но теперь их почти 40 %. Потому было принято решение отказаться от католицизма на государственном уровне в пользу протестантизма.

“Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%”, – заявил Мадуро.

#EnVivo 📹 | Reunión con Alcaldesas y Alcaldes Bolivarianos para evaluar integralmente los procesos de gestión municipal y local. #BienestarParaElPueblohttps://t.co/MZi97YX3lX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 17 января 2020 г.



Он считает, что такой массовый переход венесуэльцев в церкви евангельских христиан возник по причине того, что католические епископы занимают не религиозную, а политическую позицию, фактически используя Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.