Об этом свидетельствует его заявление на встрече с главами муниципалитетов.
Мадуро отметил, что ранее в стране было около 3 % евангельских христиан, но теперь их почти 40 %. Потому было принято решение отказаться от католицизма на государственном уровне в пользу протестантизма.
“Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%”, – заявил Мадуро.
#EnVivo 📹 | Reunión con Alcaldesas y Alcaldes Bolivarianos para evaluar integralmente los procesos de gestión municipal y local. #BienestarParaElPueblohttps://t.co/MZi97YX3lX
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 17 января 2020 г.
Он считает, что такой массовый переход венесуэльцев в церкви евангельских христиан возник по причине того, что католические епископы занимают не религиозную, а политическую позицию, фактически используя Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.
- Как известно, 5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против некоторых чиновников Венесуэлы, блокируя их активы.
- Власти таких европейских стран, как Франция, Испания, Германия, Великобритания и Нидерланды 16 июля заявили о том, что рассматривают возможность введения санкций против режима президента Венесуэллы Николаса Мадуро.