Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Венгерское правительство ожидает, что чрезвычайные меры завершаться в начале июня.
По состоянию на понедельник в Венгрии зарегистрировано 3535 случаев вируса и 462 случая смерти.
Напомним, премьер-министр Виктор Орбан объявил комендантский час, который предусматривает разрешение гражданам покидать свое жилье только для того, чтобы ехать на работу или для жизненно необходимых дел.
При этом отмечается, что аптеки и продовольственные магазины будут открыты каждый день в период с 9:00 до 12:00 только для людей в возрасте старше 65-ти лет.
Людям младше 65-ти лет будет запрещено осуществлять покупки в это время.
Также сообщается, что по всей Венгрии будут закрыты кинотеатры и пабы. При этом магазины будут работать до 15:00.
- 7 мая Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты медиков.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов отмечал, что люди без симптомов коронавируса, а также те, кто не контактировал с больными COVID-19, не смогут пройти бесплатное тестирование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).