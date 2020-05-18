Правительство Венгрии заявило, что чрезвычайное положение из-за COVID-19 продлится в стране до июня.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Венгерское правительство ожидает, что чрезвычайные меры завершаться в начале июня.

По состоянию на понедельник в Венгрии зарегистрировано 3535 случаев вируса и 462 случая смерти.

Напомним, премьер-министр Виктор Орбан объявил комендантский час, который предусматривает разрешение гражданам покидать свое жилье только для того, чтобы ехать на работу или для жизненно необходимых дел.

При этом отмечается, что аптеки и продовольственные магазины будут открыты каждый день в период с 9:00 до 12:00 только для людей в возрасте старше 65-ти лет.

Людям младше 65-ти лет будет запрещено осуществлять покупки в это время.

Также сообщается, что по всей Венгрии будут закрыты кинотеатры и пабы. При этом магазины будут работать до 15:00.