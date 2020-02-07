Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина может улучшить изучение языка закарпатскими венграми без нового образовательного законодательства.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

Уточняется, что новый украинский закон об образовании предусматривает необходимость увеличения объема государственного языка в венгерских школах. Министр Сийярто против этого.

“Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском в них повышалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным”, – сказал он.

По словам министра, Будапешт не делал заявления о законе, чтобы оставить возможности договориться с Украиной. Однако Венгрию не устраивает закон.

“Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, я всегда на стороне позитива. Но если бы мы были довольны ситуацией, мы не делали бы предложений для улучшение”, – говорит он.

Также Сийярто рассказал о программе договоренности с Киевом по поводу того, как согласовывать расхождения.

“Мы понимаем, что Украина хочет чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что эти две цели можно достичь одновременно”, – пояснил он.

Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.

В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.