#Буквы собрали информацию о том, как пройдут церковные служения в этот день в связи с общенациональным карантином из-за коронавируса.
Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. Согласно библейской истории, в этот день Иисус въезжал на ослице в Иерусалим. Тогда его встречали как царя, который призван освободить евреев от ига римлян, создать могущественное государство и отстроить храм Соломона. Но уже спустя пять дней Христа распяли на кресте вместе с разбойниками, обвинив в богохульстве, смертном грехе для евреев.
Когда Христос въезжал в Иерусалим, жители города стелили перед ним свои одежды и пальмовые листья в знак почтения. Так как в Украине нет пальмовых листьев, их заменяют на веточки вербы. Они символизируют зарождение новой жизни.
12 апреля в этом году православные христиане и некоторые протестанты отмечают Вербное воскресенье. В это же время христиане западного обряда и украинские католики празднуют Пасху.
Как будут проходить богослужения в Вербное воскресенье
Традиционно, в православных храмах в этот день будут проводить богослужения. На них будет минимум священнослужителей (до 10-ти). Те, кто будут проводить богослужение призваны соблюдать нормы социального дистанцирования.
Священник, ответственный за службу, может быть без маски, а остальные – носить средства индивидуальной защиты согласно с рекомендациями Кабмина и МОЗ.
Ранее Президент страны Владимир Зеленский призвал церкви всех конфессий проводить богослужения онлайн.
Из некоторых крупных храмов будут вести трансляцию служений онлайн и на телевизионных каналах.
При этом, храмы будут открыты, и украинцы имеют право посетить их после проведения богослужения. При этом рекомендуется, чтобы в большом храме было одновременно не больше двух прихожан, а в храмах меньшего размера – не больше одного верующего.
За порядком возле храмов будут наблюдать правоохранители, а за порядком внутри храмов – священнослужители.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины перед Пасхой усилил запрет на проведение религиозных собраний.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома и смотреть богослужения по телевизору.