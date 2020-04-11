В воскресенье, 12 апреля, христиане будут вспоминать о входе Иисуса в Иерусалим. В народе этот праздник называют Вербным воскресеньем.

#Буквы собрали информацию о том, как пройдут церковные служения в этот день в связи с общенациональным карантином из-за коронавируса.

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. Согласно библейской истории, в этот день Иисус въезжал на ослице в Иерусалим. Тогда его встречали как царя, который призван освободить евреев от ига римлян, создать могущественное государство и отстроить храм Соломона. Но уже спустя пять дней Христа распяли на кресте вместе с разбойниками, обвинив в богохульстве, смертном грехе для евреев.

Когда Христос въезжал в Иерусалим, жители города стелили перед ним свои одежды и пальмовые листья в знак почтения. Так как в Украине нет пальмовых листьев, их заменяют на веточки вербы. Они символизируют зарождение новой жизни.

12 апреля в этом году православные христиане и некоторые протестанты отмечают Вербное воскресенье. В это же время христиане западного обряда и украинские католики празднуют Пасху.

Как будут проходить богослужения в Вербное воскресенье

Традиционно, в православных храмах в этот день будут проводить богослужения. На них будет минимум священнослужителей (до 10-ти). Те, кто будут проводить богослужение призваны соблюдать нормы социального дистанцирования.

Священник, ответственный за службу, может быть без маски, а остальные – носить средства индивидуальной защиты согласно с рекомендациями Кабмина и МОЗ.

Ранее Президент страны Владимир Зеленский призвал церкви всех конфессий проводить богослужения онлайн.

Из некоторых крупных храмов будут вести трансляцию служений онлайн и на телевизионных каналах.

При этом, храмы будут открыты, и украинцы имеют право посетить их после проведения богослужения. При этом рекомендуется, чтобы в большом храме было одновременно не больше двух прихожан, а в храмах меньшего размера – не больше одного верующего.

За порядком возле храмов будут наблюдать правоохранители, а за порядком внутри храмов – священнослужители.