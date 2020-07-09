Об этом проинформировали в пресс-службе Парламента.
Так, в марте 2020 года были утверждены методические рекомендации по проведению гендерного аудита.
“Системный аудит будет проводиться в начале каждого года, чтобы проанализировать, имеют ли женщины и мужчины в Парламенте одинаковые права, а также для повышения уровня осведомленности работников по вопросам интеграции гендерных принципов в работу Аппарата. Кроме того, на гендерную чувствительность будут проверяться организационно-распорядительные документы”, – отмечается в сообщении.
Как сообщил руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный, недавно был подписан меморандум о взаимопонимании со структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
Документ определяет проведение гендерного аудита доступности зданий Парламента и продвижение гендерного равенства.
- В июне глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа от “СН” Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко употребил следующие выражения: “баба рабочая, как корабельная сосна”, и “вообще красотка”.
- Изначально Александр Корниенко утверждал, что разговор о “корабельной сосне” смонтирован. Впоследствии он заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.