В Верховной Раде Украины намерены ежегодно проводить гендерный аудит, в ходе которого анализировать, имеют ли женщины и мужчины в ВР одинаковые права.

Об этом проинформировали в пресс-службе Парламента.

Так, в марте 2020 года были утверждены методические рекомендации по проведению гендерного аудита.

“Системный аудит будет проводиться в начале каждого года, чтобы проанализировать, имеют ли женщины и мужчины в Парламенте одинаковые права, а также для повышения уровня осведомленности работников по вопросам интеграции гендерных принципов в работу Аппарата. Кроме того, на гендерную чувствительность будут проверяться организационно-распорядительные документы”, – отмечается в сообщении.

Как сообщил руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный, недавно был подписан меморандум о взаимопонимании со структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Документ определяет проведение гендерного аудита доступности зданий Парламента и продвижение гендерного равенства.