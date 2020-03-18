В сети Viber появился специальный чат, воспользовавшись которым, медики, проживающие в пригороде Киева, смогут добраться на работу в столицу.

Об этом сообщает медик Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ярослав Куреза на своей странице в Facebook.

“До 3 апреля 2020 года не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу, с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время. Также приветствуется помощь медикам-киевлянам, проживающих далеко от мест своей работы”, – написал он.

Присоединиться к чату можно по следующей ссылке.