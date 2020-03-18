Об этом сообщает медик Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ярослав Куреза на своей странице в Facebook.
“До 3 апреля 2020 года не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу, с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время. Также приветствуется помощь медикам-киевлянам, проживающих далеко от мест своей работы”, – написал он.
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- Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.
- От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.