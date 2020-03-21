В Винницком городском совете приняли решение частично отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и других групп населения. Ездить бесплатно невозможно в часы пик.

Об этом указано на сайте Винницкого горсовета.

На время карантина в салонах общественного транспорта (трамваи, автобусы, троллейбусы) введены ограничения по количеству пассажиров – до 10.

Во время пик бесплатно в транспорте не смогут ездить льготные категории граждан, среди которых пенсионеры.

“Решение обусловлено большим количеством обращений и жалоб от винничан, которые постоянно пользуются общественным транспортом и не имеют возможности вовремя добраться до работы, так как на время карантина введены ограничения – 10 пассажиров в салоне. Поэтому с 5:20 и до 10 утра, а также с 17:00 до 21:00 – бесплатный проезд для льготных категорий граждан отменяется”, – сказано в сообщении.

Также в горсовете отметили, что пассажиропоток в городе упал втрое. Всего на маршрутах работают 490 единиц транспортной техники.

Также в сообщении указали, что рынки города будут работать в период с 10 до 14, чтобы разгрузить транспорт на время пик.