Об этом указано на сайте Винницкого горсовета.
На время карантина в салонах общественного транспорта (трамваи, автобусы, троллейбусы) введены ограничения по количеству пассажиров – до 10.
Во время пик бесплатно в транспорте не смогут ездить льготные категории граждан, среди которых пенсионеры.
“Решение обусловлено большим количеством обращений и жалоб от винничан, которые постоянно пользуются общественным транспортом и не имеют возможности вовремя добраться до работы, так как на время карантина введены ограничения – 10 пассажиров в салоне. Поэтому с 5:20 и до 10 утра, а также с 17:00 до 21:00 – бесплатный проезд для льготных категорий граждан отменяется”, – сказано в сообщении.
Также в горсовете отметили, что пассажиропоток в городе упал втрое. Всего на маршрутах работают 490 единиц транспортной техники.
Также в сообщении указали, что рынки города будут работать в период с 10 до 14, чтобы разгрузить транспорт на время пик.
- По состоянию на 23 часа 20 марта в Киевской и Тернопольской областях подтвердили по одному случаю заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество больных в Украине возросло до 41.
- Из-за распространения коронавирусной инфекции Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. #Буквы рассказывали, что это значит.
- С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте: как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.