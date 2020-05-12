Covid-19 Украина

обновлено 12.05.2020 в 11:01

Всего:

16023(+375)

Болеют:

12225(+375)

Выздоровели:

3373(+228)

Умерло:

425(+17)

12:27 В Ивано-Франковске возобновили работу общественного транспорта
12:05 Чехия в конце мая отменит обязательный масочный режим на улице
12:04 РФ вышла на второе место в мире по количеству случаев коронавируса
12:02 В Виннице митингуют предприниматели – требуют разрешить работать вещевым рынкам
11:41 НАБУ закрыло производство против Грымчака
11:34 Без метро Киев остановился в пробках
11:25 Людям с лишним весом следует удвоить время самоизоляции из-за COVID-19, – исследование
11:05 Разработчики приложения «Дия» отрицают слив 26 млн документов
10:42 Маск заявил, что готов к аресту из-за возвращения к работе завода Tesla, несмотря на запрет
10:41 Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус, – СМИ
10:21 Трамп предложил спросить Китай о смертях в США и поругался с журналистами
10:09 Пристайко: Соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в пересмотре
09:40 Дело Гандзюк: под домом Зеленского устроили пикет
08:59 На Закарпатье для посетителей открыли заповедник «Долина нарциссов»
08:24 Джонсон не уверен, что Британия разработает вакцину от коронавируса
07:56 Трамп отказался пересматривать условия торговой сделки с Китаем
07:21 145 украинцев лечатся от коронавируса за рубежом
01:16 «Когда дочь показала средний палец»: беременная Кэти Перри показала забавное видео с УЗИ
00:34 Украинские военные на Донбассе снимают сериал о войне «Точка ноль»: трейлер

11 мая

23:59 Украинские больницы с трудом справляются с COVID-19: вскрытие умерших делают под деревьями
23:48 «Динамо» возвращается к тренировкам: игроков протестировали на COVID-19
22:59 Tesla запустила завод в Калифорнии несмотря на продолжающуюся борьбу с чиновниками
22:23 Twitter начнет помечать фейки о COVID-19
21:57 Литва и Польша ослабили ограничения на границе
21:35 Украинские АЭС сократили генерацию энергии до 5-летнего минимума
20:48 На юге Одесской области фермер совершил суицид, потеряв весь урожай из-за засухи
20:29 В Черкасской области за сутки умерли трое пациентов с коронавирусом
20:10 Боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы Авдеевки
19:54 Порошенко призвал власть продлить запрет на российские соцсети и каналы
19:19 Apple запустила конкурс для студентов: надо создать приложение
18:57 «ЕС» требует не нарушать права украинцев на свободное передвижение и работу за границей
18:36 Кэти Перри в костюме слона спела колыбельную из м/ф «Дамбо»

В Виннице митингуют предприниматели – требуют разрешить работать вещевым рынкам

Сегодня, 12 мая, возле стен Винницкого городского совета собрались предприниматели с призывом к правительству разрешить работать вещевым рынкам.

Вторник, 12 мая 2020, 12:02

Об этом в Facebook написал мэр города Сергей Моргунов.

По его словам, два месяца рынки непродовольственных товаров закрыты из-за карантина. “Люди ежедневно ожидают, что вернутся к работе и смогут зарабатывать, чтобы прокормить свои семьи. И я хорошо их понимаю”, – отметил мэр.

Сергей Моргунов заявил представителям трех винницких рынков, что местная власть не имеет полномочий открывать или закрывать рынки в условиях карантина.

“Мы можем действовать только на основании решений Кабинета Министров Украины. Но я лично всегда на стороне людей, которые работают сами и создают рабочие места для других”, – сказал мэр.

“На встрече мы совместно пришли к решению направить обращение в Винницкую облгосадминистрацию, к Правительству и президенту пересмотреть последнее постановление Кабмина относительно смягчения карантина и позволить непродовольственным рынкам работать со строгим соблюдением санитарных требований”, – подытожил мэр Винницы.

Фото: Сергей Моргунов

  • В Киеве по состоянию на 7 мая возобновили работу уже 10 продовольственных рынков.
  • Ранее сообщалось, что в Киевской области 13 агропродовольственных рынков возобновили работу в условиях общенационального карантина.
  • Перед этим Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков, но работать они смогут с соблюдением определенных условий.
Теги: Винница, карантин

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!