В Виннице митингуют предприниматели – требуют разрешить работать вещевым рынкам

Сегодня, 12 мая, возле стен Винницкого городского совета собрались предприниматели с призывом к правительству разрешить работать вещевым рынкам.

Об этом в Facebook написал мэр города Сергей Моргунов.

По его словам, два месяца рынки непродовольственных товаров закрыты из-за карантина. “Люди ежедневно ожидают, что вернутся к работе и смогут зарабатывать, чтобы прокормить свои семьи. И я хорошо их понимаю”, – отметил мэр.

Сергей Моргунов заявил представителям трех винницких рынков, что местная власть не имеет полномочий открывать или закрывать рынки в условиях карантина.

“Мы можем действовать только на основании решений Кабинета Министров Украины. Но я лично всегда на стороне людей, которые работают сами и создают рабочие места для других”, – сказал мэр.

“На встрече мы совместно пришли к решению направить обращение в Винницкую облгосадминистрацию, к Правительству и президенту пересмотреть последнее постановление Кабмина относительно смягчения карантина и позволить непродовольственным рынкам работать со строгим соблюдением санитарных требований”, – подытожил мэр Винницы.

Фото: Сергей Моргунов

В Киеве по состоянию на 7 мая возобновили работу уже 10 продовольственных рынков.