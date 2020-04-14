Об этом рассказывают #Буквы.
Сегодня в Виннице с утра моросил дождь, но потом стали падать мокрые хлопья снега, который сразу же тает.
Температура воздуха опустилась до 0 °C, а вот вчера по прогнозу Укргидрометцентра в Виннице было +22 °C и некоторые горожане были на улицах в футболках.
Погода перестала баловать. Но может и хорошо, ей также, наверное, надоело татальное нарушение режима карантина винничанами.
Опубліковано Валерієм Сиверчуком Вівторок, 14 квітня 2020 р.
- 8 апреля в Виннице на улице Порика зацвели сакуры.