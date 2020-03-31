Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.

Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден Министерством здравоохранения.

Заведующая кафедрой, член областного оперативного штаба по предупреждению и противодействию распространению коронавируса Лариса Мороз рассказала, что протокол регламентирует медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

“Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома коронавируса входит часть генома вируса иммунодефицита человека”, – рассказала Мороз.

Она сообщила, что сейчас в мире нет единого протокола лечения больных COVID-19, поэтому каждая страна имеет свой протокол. Разработанный в Виннице основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте лечения больных COVID-19.

В комментарии агентству “Укринформ” Мороз уточнила, что это первый официально утвержденный в Украине протокол лечения коронавирусной инфекции, Минздрав еще разрабатывает единый государственный документ.

“Знаю, что в Сумах коллеги также что-то разрабатывали, но утвержден официально пока только наш”, – сказал она.

Отметим, что на данный момент лекарств от COVID-19 не существует. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что ряд средств западной медицины, а также народных или домашних средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но препаратов, которые позволяют предотвратить или лечить данное заболевание, пока нет.