Об этом в Facebook написал мэр Винницы Сергей Моргунов.
“Его выписали из 1-й городской больницы. ПЦР-тест показал отрицательный результат”, – написал мэр.
Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции.
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