В Виннице от коронавируса COVID-19 выздоровел первый пациент.

Об этом в Facebook написал мэр Винницы Сергей Моргунов.

“Его выписали из 1-й городской больницы. ПЦР-тест показал отрицательный результат”, – написал мэр.

Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции.