В Винницкой области два села Крыжопольского района закрыли на въезд и выезд из-за выявление коронавируса у местной жительницы.

Об этом сообщил глава Крыжопольской РГА Владимир Скалий в Facebook.

“К сожалению, есть новый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболела женщина из с. Высокая Гребля. Предварительная информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов, поэтому на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято ряд соответствующих решений, в частности о запрете въезда-выезда в села Высокая Гребля и Андрияшевка”, – написал он.

По его словам, карантинные мероприятия и контроль усилен на территории всего района.

Состояние женщины легкое. Она лечится дома под контролем семейных врачей. Сейчас устанавливается круг контактных лиц, во всех них будет осуществлен отбор образцов для ПЦР исследования.