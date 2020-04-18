Большинство медиков с лабораторно подтвержденным коронавирусом COVID-19, 97 человек, находятся на территории Винницкой области.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Большинство зараженных медиков из Калиновской районной больницы. Она была определена, как опорный пункт в лечении инфицированных коронавирусом.

В целом, случаи заражения среди медиков области были зафиксированы в 22 медучреждениях.

“На сегодня в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заболевания среди медицинских работников. Эти 97 случаев зарегистрированы в 22 учреждениях здравоохранения. Наибольшее количество в Калиновской центральной районной больнице, которая определена как опорный пункт в лечении больных коронавирусной инфекцией”, – заявил Степанов.