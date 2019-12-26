Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря.

“Хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствовавших не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук, но им не удалось – боеприпас взорвался”, – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Двое мужчин получили травмы, один из них позже умер. Кроме них, осколочное ранение ноги получил и злоумышленник, его прооперировали. Сейчас мужчина находится в медучреждении под охраной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.