Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Шаргород. 32-летний местный житель сообщил в полицию, что его сосед неадекватно вел себя во время конфликта и размахивал оружием. На место приехала следственно-оперативная группа.
Сообщается, что 52-летний мужчина отказался говорить с полицейскими, а когда вышел на улицу, несколько раз выстрелил вверх из ружья и угрожал расправой.
После этого нарушитель закрылся в доме и не реагировал на просьбы правоохранителей успокоиться и отдать оружие.
В полиции Винницкой области приняли решение провести спецоперацию по задержанию с задействованием бойцов подразделения КОРД.
По словам главы полиции области, во время штурма дома преступник открыл огонь из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо сотрудников полиции получили ранения.
Пока одни бойцы отвлекали внимание нарушителя, разбивая в доме окна, другие выбили дверь и задержали его. Угрозы для жизни раненых правоохранителей на данный момент нет.
Преступник также был ранен при задержании. Сейчас он пребывает в больнице под охраной полиции.
Правоохранителями было открыто уголовное производство по статьям “угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа” и “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”.
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