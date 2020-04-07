В Винницкой области мужчина начал стрельбу из окна дома и ранил четверых полицейских спецназовцев.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Шаргород. 32-летний местный житель сообщил в полицию, что его сосед неадекватно вел себя во время конфликта и размахивал оружием. На место приехала следственно-оперативная группа.

Сообщается, что 52-летний мужчина отказался говорить с полицейскими, а когда вышел на улицу, несколько раз выстрелил вверх из ружья и угрожал расправой.

После этого нарушитель закрылся в доме и не реагировал на просьбы правоохранителей успокоиться и отдать оружие.

В полиции Винницкой области приняли решение провести спецоперацию по задержанию с задействованием бойцов подразделения КОРД.

По словам главы полиции области, во время штурма дома преступник открыл огонь из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо сотрудников полиции получили ранения.

Пока одни бойцы отвлекали внимание нарушителя, разбивая в доме окна, другие выбили дверь и задержали его. Угрозы для жизни раненых правоохранителей на данный момент нет.

Преступник также был ранен при задержании. Сейчас он пребывает в больнице под охраной полиции.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по статьям “угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа” и “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”.