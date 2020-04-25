В городе Браилов (Винницкая область) на карантин закрыли женский Свято-Троицкий монастырь УПЦ МП.

Об этом сообщили на сайте Винницкой епархии.

Соответствующее решение принял митрополит Варсофоний. При этом, он сослался на обращения Черновицкой епархии относительно поджогов монастырей и храмов.

“Поддерживаю обращение Черновицкой епархии относительно поджогов монастырей и храмов УПЦ и понимаю, что угроза есть для всех монастырей”, – заявил Варсофоний.

Также в сообщении отметили, что решение закрыть монастырь связано с продлением общенационального карантина из-за распространения коронавируса.

Монастырь закрыт с шести утра сегодняшнего дня, 25 апреля. Об открытии сообщат дополнительно.

Богослужения продолжат совершать, но за закрытыми дверями.

В Украине уже несколько монастырей УПЦ МП закрыты на карантин. В частности, Киево-Печерская и Почаевская лавры. Ранее в УПЦ МП призывали не бояться коронавируса и ходить в храмы.