Об этом сообщили на сайте Винницкой епархии.
Соответствующее решение принял митрополит Варсофоний. При этом, он сослался на обращения Черновицкой епархии относительно поджогов монастырей и храмов.
“Поддерживаю обращение Черновицкой епархии относительно поджогов монастырей и храмов УПЦ и понимаю, что угроза есть для всех монастырей”, – заявил Варсофоний.
Также в сообщении отметили, что решение закрыть монастырь связано с продлением общенационального карантина из-за распространения коронавируса.
Монастырь закрыт с шести утра сегодняшнего дня, 25 апреля. Об открытии сообщат дополнительно.
Богослужения продолжат совершать, но за закрытыми дверями.
В Украине уже несколько монастырей УПЦ МП закрыты на карантин. В частности, Киево-Печерская и Почаевская лавры. Ранее в УПЦ МП призывали не бояться коронавируса и ходить в храмы.
- 13 апреля стало известно, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрыли на карантин.
- Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших. 9 апреля стало известно, что в Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.
- Ранее в Сети сообщалось, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.