В Винницкой области лабораторно подтверждено еще два случая Сovid-19.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на своей странице в Facebook.

“Есть еще два случая, подтвержденные лабораторным центром: один в г. Винница и один в г. Ладыжин. Пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение. Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают. Проинформирую позже”, – написал Скальский.

Всего в Винницкой области зарегистрировано три случая инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.