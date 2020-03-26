Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на своей странице в Facebook.
“Есть еще два случая, подтвержденные лабораторным центром: один в г. Винница и один в г. Ладыжин. Пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение. Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают. Проинформирую позже”, – написал Скальский.
Всего в Винницкой области зарегистрировано три случая инфицирования коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.