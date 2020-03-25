Об этом сообщается на официальном сайте Винницкого областного лабораторного центра МОЗ Украины.
“По состоянию на 15:00 часов 25.03.2020 года на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. В одном случае диагноз подтвержден лабораторно”, – говорится в сообщении.
Образцы материалов от трех заболевших исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ “Винницкого областного лабораторного центра МОЗ Украины”.
По словам мэра города Сергея Моргунова, заболела жительница Винницы. У нее дома и по месту ее работы проводят противоэпидемические мероприятия.
- Ранее сообщалось, что Полиция разыскала жителя Одесской области, у которого подтвержден коронавирус COVID-19, и который не самоизолировался.
- Ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом COVID-19. В Минздраве подтвердили, что в Украине зафиксировано четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции.