Сегодня, 25 марта, на территории Винницкой области лабораторно подтвержден случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается на официальном сайте Винницкого областного лабораторного центра МОЗ Украины.

“По состоянию на 15:00 часов 25.03.2020 года на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. В одном случае диагноз подтвержден лабораторно”, – говорится в сообщении.

Образцы материалов от трех заболевших исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ “Винницкого областного лабораторного центра МОЗ Украины”.

По словам мэра города Сергея Моргунова, заболела жительница Винницы. У нее дома и по месту ее работы проводят противоэпидемические мероприятия.