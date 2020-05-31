В Винницкой области с 1 июня не начнут перевозить пассажиров железнодорожным транспортом и межобластными автобусами.

Об этом говорится в протоколе, опубликованном на сайте Винницкой ОГА.

Решение не возобновлять пассажирские перевозки с 1 июня приняли из-за нестабильной ситуации с количеством больных коронавирусом, которое фиксируется каждый день.

Межобластные перевозки не возобновляют с учетом того, что в ближайшее время состоятся поминальные дни (праздник Троицы 7 июня), а значит, в город и область могут приехать люди из других регионов. Это может ухудшить эпидемическую ситуацию в Винницкой области, отметили в ОГА.

Возобновление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и между регионами, а также автобусным транспортом комиссия рассмотрит 15 июня.

В ОГА предостерегли, что расширение сообщения с другими регионами, особенно с теми, в которых заболеваемость значительно выше, может привести к увеличению количества новых случаев на 40–60%.