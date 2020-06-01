В Вишневом (Киевская область) бывший полицейский стрелял в прохожих, которые сделали ему замечание за неправильную парковку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Инцидент произошел около полуночи.

Между прохожими и водителем, который был пьян, произошла словесная перепалка из-за неправильной парковки авто последнего. Далее ссора переросла в драку, а потом водитель достал пистолет и выстрелил несколько раз.

После того, как свидетели сообщили об инциденте на место оперативно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

Пьяный водитель добровольно отдал полицейским оружие для отстрела резиновыми пулями.

Злоумышленником оказался 34-летний гражданин, бывший работник полиции.

“Этот мужчина был уволен из рядов Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое порочит честь и достоинство сотрудника полиции и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения”, – рассказали в полиции.

Все участники конфликта направлены на медосмотр.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.