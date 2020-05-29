В Украине произошел сбой в работе мобильного оператора Vodafone, в некоторых городах недоступны звонки.

Об этом сообщает пресс-служба Vodafone в Facebook.

Уточняется, что проблемы в работе оператора связаны только с голосовой телефонной связью, при этом работа интернета остается полностью доступной.

“Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи”, – сказано в сообщении.

При этом в компании обещают, что связь должна быть полноценно восстановлена уже в ближайшее время.