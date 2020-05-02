По состоянию на 7 утра субботы, 2 мая, в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом COVID-19. В целом в ВСУ болеют 45 человек.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Командования Медицинских сил ВСУ.

В сообщении отметили, что с начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели 30 человек. Два человека умерли.

“На изоляции (в том числе самоизоляция) – 299 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня – 28. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, – говорится в сообщении.

Что касается нового случая заражения, то больной военнослужащий из Харьковской области. Он лечится дома под наблюдением медиков. Его состояние здоровья квалифицируют, как “удовлетворительное”, симптомов заболевания нет.