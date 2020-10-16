По состоянию на 16 октября научно доказана эффективность только одного препарата против коронавируса COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни. В настоящее время это Дексаметазон.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

“В настоящее время кортикостероид Дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, которое показало эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме”, – сказал он.

При этом Гебрейесус отметил, что другие препараты не показали должного уровня эффективности в процессе лечения пациентов в тяжелом состоянии.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения провела ряд исследований с целью подтверждения эффективности известных препаратов против коронавируса типа COVID-19. В рамках глобального исследования “Солидарная терапия” стало известно, что схемы применения Ремдесивира, Гидроксихлорохина, Лопинавира/Ритонавира и Интерферона имели незначительное влияние на 28-дневную смертность или течение COVID-19 у госпитализированных пациентов. Иными словами, эти препараты неэффективны в борьбе с вирусом типа COVID-19.