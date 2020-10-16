Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
“В настоящее время кортикостероид Дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, которое показало эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме”, – сказал он.
При этом Гебрейесус отметил, что другие препараты не показали должного уровня эффективности в процессе лечения пациентов в тяжелом состоянии.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/GNPqpMQsZr
— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 16, 2020
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения провела ряд исследований с целью подтверждения эффективности известных препаратов против коронавируса типа COVID-19. В рамках глобального исследования “Солидарная терапия” стало известно, что схемы применения Ремдесивира, Гидроксихлорохина, Лопинавира/Ритонавира и Интерферона имели незначительное влияние на 28-дневную смертность или течение COVID-19 у госпитализированных пациентов. Иными словами, эти препараты неэффективны в борьбе с вирусом типа COVID-19.
- Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что смертность в результате заражения коронавируса COVID-19 на территории Европы может вырасти в 4-5 раз, по сравнению с показателями за апрель. Рост летальных исходов вследствие заражения COVID-19 будет связан с частичным или полным снятием карантина.