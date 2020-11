Об этом заявила руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге в Женеве.

По ее словам, существуют лишь два уникальных симптома, отличающие коронавирус от гриппа, – потеря обоняния и вкуса.

“Если есть такие симптомы, тогда выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп. Однако нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза”, – отметила Моэн.

Она добавила, что беременным и людям из группы риска следует обратиться к врачу сразу после появления характерных симптомов ОРВИ. Важно не ждать появления серьезных симптомов.

Всем остальным людям с легкими симптомами рекомендуется самоизолироваться. Однако если возникают проблемы с дыханием, высокая температура и другие тяжелые симптомы, то следует немедленно посетить семейного врача.

