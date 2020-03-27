Во Всемирной организации охраны здоровья заявили, что, если страны не предпримут "агрессивные действия" по противодействию распространения коронавируса COVID-19, могут умереть миллионы людей по всему миру.

Об этом сказано на странице организации в Twitter.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса только ускоряется.

“Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые – 11 дней. На третьи 100000 ушло всего 4 дня. Четвертые – только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть”, – заявил он.