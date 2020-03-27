Об этом сказано на странице организации в Twitter.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса только ускоряется.
“Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые – 11 дней. На третьи 100000 ушло всего 4 дня. Четвертые – только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть”, – заявил он.
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