Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус COVID-19 может стать одной из постоянных болезней человека и никогда не исчезнет.

Об этом заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан, передает британская телерадиокомпания BBC.

“Важно открыто заявить: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших общинах, и он может никогда не погаснуть”, – сказал эксперт.

По его словам, хоть ВИЧ не исчез из нашей жизни, но мы научились сосуществовать с этим вирусом.

Райан также отметил, что не верит, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет.

“Важно оставаться реалистами. Не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь (коронавирус – ред.) исчезнет”, – добавил он.

По словам эксперта, сейчас в стадии разработки находятся более 100 потенциальных вакцин, однако существуют и такие болезни как корь, которые до сих пор не ушли, хотя от них существуют вакцины.