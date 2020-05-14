Об этом заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан, передает британская телерадиокомпания BBC.
“Важно открыто заявить: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших общинах, и он может никогда не погаснуть”, – сказал эксперт.
По его словам, хоть ВИЧ не исчез из нашей жизни, но мы научились сосуществовать с этим вирусом.
Райан также отметил, что не верит, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет.
“Важно оставаться реалистами. Не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь (коронавирус – ред.) исчезнет”, – добавил он.
По словам эксперта, сейчас в стадии разработки находятся более 100 потенциальных вакцин, однако существуют и такие болезни как корь, которые до сих пор не ушли, хотя от них существуют вакцины.
- По состоянию на 14 мая в мире от COVID-19 умерло 298 180 человек
-