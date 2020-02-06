Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, учитывая нынешнюю тенденцию к онкологическим заболеваниям, через 20 лет количество больных раком может увеличиться на 61 %.

Об этом сказано в отчете ВОЗ от 4 февраля.

В период с 2000 по 2015 год вероятности летального исхода при онкологическом заболевании снизилась на 20 % в странах с высоким уровнем дохода и на 5 % в странах с низким уровнем дохода. При этом, в странах с высоким уровнем дохода в 90 % случаев государство имеет инструменты и ресурсы, чтобы предоставить пациенту услуги комплексного лечения от онкологии. В странах с низким уровнем дохода помощь от государства получают лишь 15 % пациентов.

“Это тревожный сигнал, который побуждает нас к действиям по устранению недопустимых неравенств между службами онкологической помощи в богатых и бедных странах. При наличии у людей доступа к системам первичной и специализированной медицинской помощи станет возможным выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, их эффективное лечение и полное исцеление. Рак не должен являться смертным приговором ни для кого и нигде“, – заявил помощник гендиректора ВОЗ по вопросам всеобщего охвата услугами здравоохранения и инфекционных и неинфекционных заболеваний Рен Минхой.

Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что именно благодаря активным мерам в борьбе против онкозаболеваний по меньшей мере 7 млн больных раком можно будет спасти в ближайшие 10 лет.

К примеру, борьба со злоупотреблением табаком может привести к сокращению случаев заболеваний раком на 25 %. Если делать вакцинацию против вируса паппиломы, можно избежать онкологии печени и шейки матки.

Также в организации напомнили, что в 2012 году от раковых заболеваний скончались 8,2 млн человек, в 2018-м – почти 10 млн. человек.