Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса изменила жизни многих людей, из-за чего обычные ситуации могут трансформироваться в вопросы "жизни и смерти".

О таковых он напомнил во время брифинга.

В частности, таковыми он назвал вопросы, связанные с выбором того, куда можно пойти или с кем встретиться. Гебреисус отметил, что люди часто спрашивают – болел или контактировал ли с кем-либо из ранее переболевших их собеседник.

Особенно важно это для тех, кто входит в так называемую группу риска: людей в преклонном возрасте, а также тех, кто имеют другие сопутствующие заболевания.

“Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни”, – заявил Гебреисус.

В условиях новой реальности он призвал искать “пути для безопасной жизни”.

“Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека”, – сказал глава ВОЗ.

Он напомнил, что на данный момент в мире зарегистрировано более 15 миллионов случаев COVID-19 и почти 620 тысяч смертей. Почти 10 миллионов случаев, или две трети всех случаев в мире, происходят из 10 стран, и почти половина всех случаев приходится только на три страны.