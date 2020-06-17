Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении COVID-19 – "научный прорыв".

Об этом сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он обратил внимание на то, что использование дексаметазона в Великобритании показало снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и кислородная поддержка.

Применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.

“ВОЗ приветствует первоначальные результаты клинических испытаний, проведенных в Великобритании, которые показывают, что дексаметазон, кортикостероид, может спасти жизнь пациентов, которые находятся в критическом состоянии с COVID-19”, – сказано на сайте ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что это первый препарат, в результате применения которого реально снижается смертность.

“Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв”, – заявил он.

Дексаметазон – это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления в ряде состояний, включая воспалительные заболевания и некоторые виды рака. Он включен в перечень основных лекарственных средств ВОЗ с 1977 года в нескольких составах, и в настоящее время запатентован и доступен в большинстве стран.