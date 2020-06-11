Его заявление приводит российский “Интерфакс”.

“Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким”, – заявил представитель ВОЗ.

При этом, он отметил большое количество проведенных тестов на COVID-19.

Райан не верит в статистку о смертности, предоставленную Россией. он пояснил, что она аномально низкая, если сравнивать с другими странами. Из-за этого он попросил российских медиков пояснить – как они фиксируют смерть, как следствие заражения коронавирусом COVID-19.

Он обратил внимание на то, что существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Согласно последним данным, в России подтвердили почти 494 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Умерли от осложнений 6358 человек, вылечились – более 252 тысяч. В столице России, Москве, за последние сутки умерли 59 человек, у которых был диагностирован коронавирус, однако власти решили смягчить карантин.