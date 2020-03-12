Об этом сообщил в комментарии изданию DW представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, украинская медицина сможет отреагировать на вспышку. Хабихт уточнил, что в Украине разработана система быстрого оповещения о возможных случаях заражения коронавирусом.

“Здесь есть больницы, врачи, медицинский персонал, и если посмотреть, как быстро проходит обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами, то Украина – не самая слабая в разрезе системы охраны здоровья”, – считает Хабихт.

Он отметил, что Украина быстро адаптируется и вносит изменения для решения проблемы распространения коронавируса.

Хабихт также проинформировал, что в течение недели в Украине будут работать три миссии ВОЗ. Одна из них уже знакомится с тем, как в нашей стране делают анализ на подтверждение коронавируса (в Центре общественного здоровья Украины в Киеве). Еще одна миссия ВОЗ посетит Черновцы, где зарегистрирован подтвержденный случай заражения у мужчины, который недавно вернулся из Италии.

По словам Хабихта, ВОЗ организует подобные миссии и в другие страны, чтобы поддержать их в реагировании на вспышку заболевания. Их деятельность сосредоточивается не только на эпидемиологии, но и на клиническом ведении случаев инфицирования коронавирусом.