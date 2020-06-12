Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняли решение отозвать заявление о том, что коронавирус COVID-19 редко передается от бессимптомных пациентов.

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Он отметил, что процент случаев заражения коронавирусом от бессимптомных пациентов действительно довольно низкий, но говорить о вероятности заражения пока рано. Райан сделал акцент на том, что этот аспект еще предстоит тщательно исследовать.

Как известно, ранее технический руководитель программы ВОЗ Мария ван Керхове заявила, что случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания передает инфекцию другому человеку, очень редки.

Ее заявление вызвало волну скептицизма. В частности, говорилось о том, что такое заявление представительницы ВОЗ ставит под сомнение целесообразность масочного режима и необходимости социального дистанцирования.

В ответ ван Керхове заявила, что ее неправильно поняли, поскольку речь шла только об определенных модельных исследованиях, а не о ситуации в мире в целом.

“Я не имела в виду политику ВОЗ, а просто пыталась систематизировать то, что мы знаем”, – пояснила она.

На данный момент исследования показывают, что около 16% населения могут переносить COVID-19 без симптомов, при этом отдельные ученые предполагают, что до 40% глобальной передачи может происходить от бессимптомных индивидуумов, сказала технический руководитель. ВОЗ предлагает разделять тех, у кого не проявляются явные признаки заболевания, на асимптоматических и предсимптоматических (тех, у кого симптомы развиваются позже) носителей, это тоже могло вызвать путаницу.