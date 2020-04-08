Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на предложение французских врачей тестировать вакцину от коронавируса COVID-19 на жителях Африки.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус осудил предложения французских врачей о тестировании вакцины от COVID-19 в Африке, назвав их “похмельем колониального менталитета”.

Напомним, что на прошлой неделе глава отделения интенсивной терапии больницы Кочин (Париж) Жан-Поль Мир и директор по исследованиям Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции (Inserm) Камиль Лохт заявили, что Африка могла бы стать идеальным местом для проведения клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Тогда Мир отмечал, что проводить тестирование вакцин нужно там, “где нет масок для лица и средств защиты”.

“Честно говоря, я был шокирован. И это было время, когда я говорил, что нам нужна солидарность – такие расистские высказывания на самом деле не помогут, это противоречит солидарности”, – сказал в ответ глава ВОЗ.

Французская правозащитная группа Esprit D’Ebene отметила, что “такого рода предложения никогда не следует терпеть … независимо от того, кто и когда их сделал”.

“Африканцы не лабораторные крысы, на которых можно опробовать фармацевтические препараты без какой-либо гарантии их безопасности!”, – отметили в организации.

В Inserm заявили, что заявление их представителя было смонтировано и показано в “ошибочной интерпретации”.