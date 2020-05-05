Об этом завил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN.
Он отметил, что кроме обвинений США не предоставили никаких доказательств.
“Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остается спекулятивным”, – заявил представитель ВОЗ.
Китайская газета Global Times написала, что бывший директор ЦРУ Майк Помпео “ошеломил мир необоснованными обвинениями” и призвали США предъявить миру обвинения.
Отметим, ученые всего мира призывают не распространять теории заговора о лабораторном происхождении COVID-19.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть “множество доказательств” того, что вспышка коронавируса COVID-19 началась в лаборатории в Ухане.