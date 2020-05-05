Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нет доказательств о вероятности создания коронавируса COVID-19 в лаборатории Уханя (Китай).

Об этом завил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN.

Он отметил, что кроме обвинений США не предоставили никаких доказательств.

“Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остается спекулятивным”, – заявил представитель ВОЗ.

Китайская газета Global Times написала, что бывший директор ЦРУ Майк Помпео “ошеломил мир необоснованными обвинениями” и призвали США предъявить миру обвинения.

Отметим, ученые всего мира призывают не распространять теории заговора о лабораторном происхождении COVID-19.