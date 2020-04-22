Об этом сообщили на сайте ВОЗ.
Такую рекомендацию предоставила группа экспертов, которая ранее посетила Беларусь для оценки действий правительства во время пандемии.
“Меры общественного здравоохранения в масштабах всего сообщества, включающие физическое дистанцирование, могут помочь предотвратить и замедлить распространение вируса”, – отметил руководитель группы экспертов доктор Патрик О’Коннор.
В связи с эпидемической ситуацией властям страны посоветовали приостановить массовые собрания.
Речь идет о религиозных, спортивных и культурных мероприятиях.
Также рекомендуется ввести карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19.
Правительству рекомендовали обеспечить дистанционную занятость для населения, а также ограничить передвижение людей без крайней необходимости.
В ответ на такие рекомендации президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что миссию пригласили, чтобы “развеять все сомнения и недоверие к официальной информации”.
“Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты, они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят”, – заявил он.
Как известно, с начала эпидемии коронавируса Беларусь не закрывала свои границы, не остановила работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. В Беларуси так и нет запрета на массовые мероприятия.
В ВОЗ отметили, что число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси быстро растет, причем на 20 апреля их было 6264.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это “несусветной глупостью”.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 является “хорошим уроком” для тех, кто курит и употребляет наркотики.
- Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса помогают водка, сауна и трактор.
- Также Лукашенко заявил, что в стране не отменят празднование “Дня Победы” из-за пандемии коронавируса COVID-19.