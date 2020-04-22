Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Беларуси необходимо ввести ограничительные меры с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили на сайте ВОЗ.

Такую рекомендацию предоставила группа экспертов, которая ранее посетила Беларусь для оценки действий правительства во время пандемии.

“Меры общественного здравоохранения в масштабах всего сообщества, включающие физическое дистанцирование, могут помочь предотвратить и замедлить распространение вируса”, – отметил руководитель группы экспертов доктор Патрик О’Коннор.

В связи с эпидемической ситуацией властям страны посоветовали приостановить массовые собрания.

Речь идет о религиозных, спортивных и культурных мероприятиях.

Также рекомендуется ввести карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19.

Правительству рекомендовали обеспечить дистанционную занятость для населения, а также ограничить передвижение людей без крайней необходимости.

В ответ на такие рекомендации президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что миссию пригласили, чтобы “развеять все сомнения и недоверие к официальной информации”.

“Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты, они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят”, – заявил он.

Как известно, с начала эпидемии коронавируса Беларусь не закрывала свои границы, не остановила работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. В Беларуси так и нет запрета на массовые мероприятия.

В ВОЗ отметили, что число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси быстро растет, причем на 20 апреля их было 6264.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это “несусветной глупостью”.