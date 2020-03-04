Об этом он проинформировал сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.
“Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности системы здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания, по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, модернизации, осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи. Речь идет о всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса”, – подчеркнул Хабихт.
Комментируя первый случай коронавируса в Украине, он заявил, что это не было неожиданностью.
“Должен констатировать, что это не является неожиданной ситуацией. Вирус был завезен в Украину. Необходимо отметить, что его диагностировали очень быстро”, – сообщил Хабихт.
Представитель ВОЗ напомнил, что в настоящее время нужно часто мыть руки, а если заболели – оставаться дома, обращаться к врачу по необходимости.
Хабихт уточнил, что “большинство случаев заболевания носят легкий характер”.
(На видео – с 5:00 и 11:17)
- Накануне в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- По состоянию на среду, 4 марта, в Украине есть еще шесть подозрений на коронавирус COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.