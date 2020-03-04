Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.

Об этом он проинформировал сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.

“Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности системы здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания, по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, модернизации, осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи. Речь идет о всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса”, – подчеркнул Хабихт.

Комментируя первый случай коронавируса в Украине, он заявил, что это не было неожиданностью.

“Должен констатировать, что это не является неожиданной ситуацией. Вирус был завезен в Украину. Необходимо отметить, что его диагностировали очень быстро”, – сообщил Хабихт.

Представитель ВОЗ напомнил, что в настоящее время нужно часто мыть руки, а если заболели – оставаться дома, обращаться к врачу по необходимости.

Хабихт уточнил, что “большинство случаев заболевания носят легкий характер”.

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(На видео – с 5:00 и 11:17)