Об этом сообщило немецкое издание DW.
По словам заместителя главы ВОЗ Сумии Сваминатан, в данный момент проходят клинические испытания больше 20 вакцин.
При этом, как утверждают в ВОЗ, результаты окончательной вакцины могут быть получены в начале следующего года.
Уточняется, что то, что антитела к коронавируса могут исчезать через какое-то время, не будет свидетельствовать как доказательство об отсутствии приобретенного иммунитета.
- В Украине потенциально могли инфицироватьсякоронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.