Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда появится вакцина от коронавируса.

Об этом сообщило немецкое издание DW.

По словам заместителя главы ВОЗ Сумии Сваминатан, в данный момент проходят клинические испытания больше 20 вакцин.

При этом, как утверждают в ВОЗ, результаты окончательной вакцины могут быть получены в начале следующего года.

Уточняется, что то, что антитела к коронавируса могут исчезать через какое-то время, не будет свидетельствовать как доказательство об отсутствии приобретенного иммунитета.