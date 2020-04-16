Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

После того как в СМИ появилась информация о том, что вакцина БЦЖ почти в шесть раз снижает риск заражения коронавирусом COVID-19, в ВОЗ отреагировали, прокомментировав такое утверждение.

В сообщении организации от 12 апреля указано, что нет доказательств того, что вакцина Bacille Calmette-Guérin (BCG) защищает людей от заражения вирусом COVID-19.

Сейчас в мире проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу. Их проводят на животных и людях. В ВОЗ отметили, что как только результаты этих исследований обнародуют – дадут им оценку.

Потому в ВОЗ отметили, что, как и раньше, рекомендуют вакцинацию БЦЖ для новорожденных, но не видят целесообразности ее для профилактики COVID-19.

Также в ВОЗ отметили, что ранее проводилось исследование, в ходе которого авторы сравнивали частоту случаев COVID-19 в странах, где вакцина БЦЖ используется регулярно и нет. Было замечено, что в странах, где БЦЖ вводили новорожденным, было значительно меньше лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Но результаты таких исследований нельзя назвать корректными, поскольку они проводились во время вспышки эпидемии COVID-19, а не после нее.